«Альфа банк» хочет распрощаться с «Ассоциацией российских банков»

«Альфа банк» выходит из «Ассоциации российских банков» из-за того, что банк не разделяет ряд позиций объединения. ЦБ, по мнению «Альфы» не должен столь сурово «расчищать» банковский рынок.

Годовой доклад «АРБ» подтолкнул «Альфа банк» к принятию непростого решения. По мнению кредитной организации, а частными банками ЦБР ведет себя жестко, если не жестоко. Такое впечатление, что от частных банков, которые взялись работать на свой страх и риск, регулятор «очищает» банковский рынок, отсекает их от госсредств, проще – «перекрывает кислород». Это отрицательно скажется на здоровой конкуренции в сфере банковских услуг. Государственные же банки, чувствуя протекцию ЦБ, начинают работать хуже, не следят за качеством услуг и существенно проигрывают западному сервису. На это ЦБ ответил, что заявление «Альфа банка» нарушает принципы диалога и дружбы в среде здоровых, конкурентоспособных банков. Как можно обвинять главный регулятор России в «цинизме», «фаворитизме» и в «перекрывании кислорода»? Жизнеспособный банк останется и будет работать, а очищается банковская сфера только от «однодневок».

АБР не отпустит просто так банк, который входит в топ-10 лучших банков России. С «Альфа банком» будут договариваться, искать общий язык и точки соприкосновения. В этом глава Ассоциации Гарегин Тосунян убедил журналистов. Обычно в Ассоциации или уходят, или нет, а существовать в «подвешенном состоянии», как «Альфа-банк», никому не дают. Тосунян уверен, что умные люди всегда договорятся между собой, хотя доклад не одобрил только один «Альфа банк», еще одна кредитная организация воздержалась от комментариев. АБР включает в себя 300 банков, и с одним рассчитывают в скором времени договориться.