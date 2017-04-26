“AliExpress Молл” начал доставлять товары в Россию за один день. Для этого интернет- гигант будет использовать собственные склады внутри страны. Пока нововведение коснется жителей 20-ти самых крупных городов. Жители еще 50-ти городов смогут получать свои заказы в течение трех дней.

По сообщению портала РБК, жители двадцати самых крупных городов РФ теперь смогут получать заказанные в AliExpress товары на следующий день после оформления заявки на сайте. Начиная с 24 апреля такая ускоренная доставка будет обеспечиваться за счет собственных складов AliExpress на территории нашей страны. Еще пятьдесят городов поменьше смогут получать свои заказы в течение трех дней.

Как рассказал глава компании по развитию AliExpress в РФ М. Завадский, такое решение было принято из-за большого количества клиентов на сайте интернет-ритейлера именно из больших городов России, а они, как известно, ценят свое время. Ассортимент товаров, которые входят в ускоренную доставку будет постоянно пополняться, а сам процесс покупки и ее оформления упрощаться. Также в AliExpress пообещали расширить со временем и список регионов с быстрой доставкой. На данный момент, нововведение касается только смартфонов, ноутбуков, наушников и других гаджетов.

Напомним, что 24 апреля компания AliExpress объявила еще об одном новшестве. Теперь товары на ее сайте российские покупатели смогут приобретать в кредит. На стороне кредитора будет выступать Тинькофф Банк, с которым AliExpress заключила соответствующее соглашение.