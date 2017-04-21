Банк «Образование» лишился лицензии с 21 апреля. Центральный Банк РФ отозвал лицензию у кредитной организации после того, как руководство не смогло предоставить ЦБ достоверную документальную отчетность. По данным Интерфакса, к концу 2016 года банк замыкал первую сотню российских банков по объему активов.

Центробанк РФ лишил рабочей лицензии крупную кредитную организацию «Образование», главный офис которой зарегистрирован в Москве. Официально лицензия была отозвана с 21 апреля 2017 года, — сказано в сообщении ЦБ РФ. В Центробанке объяснили, что проблемы кредитной организации возникли в результате рискованной политики и использования низкокачественных активов.

Кроме того, представители ЦБ провели надзор за функционированием КО «Образование» и установили, что руководство банка проводило недобросовестную политику. Было установлено, что руководство и собственники занимались выводом активов с большим ущербом для вкладчиков и кредиторов организации. Также в ЦБ отметили, что в банке уклонялись от исполнения выдвинутых надзорным органом требований – формирования финансовых резервов. Руководство банка не предоставило регулятору достоверную финансовую документацию о своей деятельности.

«Образование» был крупной финансовой организацией, и в 2016 году занимал 99-е место среди всех российских банков по объемам активов. Банк входил в список участников Системы по страхованию вкладов. Это значит, что клиенты-вкладчики банка получат полную или частичную компенсацию в случае потери своих вкладов.