﻿

Вкладчики банка «Югра» уже получают свои кровные обратно, и даже Генпрокуратура приказом о приостановлении выплат по вкладам кредитной организации не помешала. Система страхования вкладов гарантирует право вкладчика вернуть себе деньги, доверенные банку, если он становится банкротом или не выполняет свои обязательства.

Банк «Югра»: Генпрокуратура не помешает вкладчикам получить деньги назад
Фото: www.vsluh.ru

Генеральная Прокуратура РФ 20 июля этого года дала сигнал относительно банка «Югра» — не начинать выплаты вкладчикам и отменить временную администрацию. Но пять банков по всей стране сейчас выплачивают компенсации вкладчикам «Югры», а люди боятся потерять свое и требуют деньги назад. Представитель банка «ВТБ 24» рассказал, что выплаты проходят хорошо, за день можно отдать на руки 10-15% вкладов.

Сотрудник «Россельхозбанка» Юрий Косован признался СМИ, что выплачивать компенсации вкладчикам кредитной организации, которая «тонет» — выгодно. Люди не заберут сумму под 1 миллион 400 тысяч домой – все понимают, что «деньги должны работать», и скорее всего вклады осядут в том банке, который компенсировал вклады.

Из-за временной администрации, которая работает в крупном уважаемом банке, входящем в топ-30 банков, Генпрокуратура РФ и ЦБР крупно поссорились. Прокуратура не понимает, была ли у регулятора острая необходимость проверять банк и ставить вопрос о его ликвидации. АСВ рассылало письма банкам-агентам о том, что пора приостановить выдачу вкладов на руки, но вчера процесс выплаты компенсации все же начался. Чем закончится конфликт двух организаций – неизвестно, но Кремль не вмешается и ничью сторону принимать не будет.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА