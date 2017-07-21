Банк «Югра»: Генпрокуратура не помешает вкладчикам получить деньги назад

Вкладчики банка «Югра» уже получают свои кровные обратно, и даже Генпрокуратура приказом о приостановлении выплат по вкладам кредитной организации не помешала. Система страхования вкладов гарантирует право вкладчика вернуть себе деньги, доверенные банку, если он становится банкротом или не выполняет свои обязательства.

Генеральная Прокуратура РФ 20 июля этого года дала сигнал относительно банка «Югра» — не начинать выплаты вкладчикам и отменить временную администрацию. Но пять банков по всей стране сейчас выплачивают компенсации вкладчикам «Югры», а люди боятся потерять свое и требуют деньги назад. Представитель банка «ВТБ 24» рассказал, что выплаты проходят хорошо, за день можно отдать на руки 10-15% вкладов.

Сотрудник «Россельхозбанка» Юрий Косован признался СМИ, что выплачивать компенсации вкладчикам кредитной организации, которая «тонет» — выгодно. Люди не заберут сумму под 1 миллион 400 тысяч домой – все понимают, что «деньги должны работать», и скорее всего вклады осядут в том банке, который компенсировал вклады.

Из-за временной администрации, которая работает в крупном уважаемом банке, входящем в топ-30 банков, Генпрокуратура РФ и ЦБР крупно поссорились. Прокуратура не понимает, была ли у регулятора острая необходимость проверять банк и ставить вопрос о его ликвидации. АСВ рассылало письма банкам-агентам о том, что пора приостановить выдачу вкладов на руки, но вчера процесс выплаты компенсации все же начался. Чем закончится конфликт двух организаций – неизвестно, но Кремль не вмешается и ничью сторону принимать не будет.