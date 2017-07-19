Банк «Югра»: нефтекомпания владельца банка не держала в нем больших средств

Бизнесмен Алексей Хотин помимо прогорающего банка «Югра» является одним из владельцев нефтяной компании. Данное предприятие не держало больших капиталов в банке своего соучредителя, что говорит об уровне доверия господина Алексея Хотина к собственному банку.

Нефтяная компания «Exillon Energy», одним из соучредителей которой является владелец банка «Югра» Алексей Хотин, отметила, что никогда не держала больших денег в его банке. В этом она не прогадала: в «Югре» работает временная администрация по решению ЦБР. Зачем компания Хотина «Exillon Energy» сделала такое сообщение – неизвестно, но данный факт будет учтен. Компания так же дала понять, что свои риски в деле банка «Югра» у нее есть, но они не касаются денег.

Сейчас владелец банка «Югра» Алексей Хотин готов к диалогу с главным банком РФ, а регулятор, в свою очередь, отмечают, что бизнесмен не занимался махинациями и другими манипуляциями с деньгами вкладчиков. Сейчас ЦБР работает с банками, где были заключены нечестные сделки, но «Югра» в перечень из четырех таких банков не входит. К тому же, почти все вклады застрахованы, деньги можно потребовать назад уже в этот четверг.

Ранее СМИ писали об имуществе семейства Хотиных – отца Юрия Хотина и его сына Алексея Хотина. Официально Алексей Хотин владеет только контрольным пакетом акций в банке «Югра» и имеет долю в нефтекомпании «Exillon Energy» — об этом он говорит открыто. Но пресса приписывает ему элитную недвижимость, в том числе гостиницу «Four Seasons Moscow» и галерею «Модный сезон».