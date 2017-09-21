Бинбанк новости: дыра капитала банка составляет 300 миллиардов рублей

ЦБР высчитал сумму, которую придется дать кредитной организации «Бинбанк» для ее оздоровления – примерно 300 миллиардов рублей. Именно оглядываясь на эту сумму, нужно будет формировать резерв «Бинбанка», а деньги брать из ФКБС. Совладельцы банка Михаил Шишханов и Михаил Гуцериев сами обратились в ЦБ за помощью, но ни один из путей спасения кредитной организации им не понравился.

Совладельцы банка «Бинбанк» Михаил Гуцериев и Михаил Шишханов попросили о помощи ЦБР: дыра в бюджете кредитной организации составляет 300-350 млрд рублей. Регулятор предложил совладельцам ряд путей выхода из кризиса, но банкирам не понравился ни один из них. Руководство «Бинбанка» хотело только одного – взять у регулятора кредит с льготными условиями лет на десять и спокойно решать проблемы. «Бинбанк», нуждаясь в помощи, сам был санатором, по меньшей мере, девяти банков и потерял капиталы, спасая другие кредитные организации. Михаил Шишханов признал, что та модель санации, по которой он спасал другие банки, не работает – рынок не растет и даже не топчется на месте, он падает.

Ситуация с «Бинбанком» не отразится на людях, которые доверили ему сбережения. Денег, которые нашел и выделяет ЦБР, хватает на выполнение обязательств. Для удобства клиентов, которые вполне могут уйти, руководство делает все возможное, даже работу офисов и отделений продлило на два часа с 20 по 22 сентября. В банкоматах можно со своей карточки снять все до копейки, лимита нет, но и повода не доверять банку тоже нет. Это же касается и договоров с кредитной организацией.