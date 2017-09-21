Бинбанк санация: Центральный банк выделил средства для решения проблем Бинбанка

Недавно владельцы Бинбанка обратились за помощью к Центральному банку, попросив о санации банка. Уже известно, что ЦБ выделил средства Бинбанку для решения проблем. Окончательное решение насчет оздоровления банка будет принято уже сегодня.



Центральный банк уже выделил кредит на крупную сумму, которая поможет Бинбанку в исполнении текущих обязательств. Из этого уже можно сделать вывод, что ЦБ определенно не желает прекращения работы банка. Окончательно решение о проведении санации банка будет принято сегодня. Если оно окажется положительным, то все вкладчики и юридические лица продолжат взаимодействие с банком на прежних условиях. Сейчас в отделениях Бинбанка замечается тенденция возрастания количества закрытых счетов. Карты Бинбанка функционируют без нареканий, деньги с них по-прежнему возможно выводить, а платежи осуществляются без задержек. Однако недавно было введено ограничение на наибольшую возможную сумму для обналичивания в кассе. К примеру, в Калининграде вкладчики могли обналичить за раз не более ста тысяч рублей. Но, как сообщили официальные представители банка, уже сегодня можно будет снимать наличные безо всяких ограничений. Также будет увеличено время работы отделений банка, теперь обслуживание клиентов будет до 10 часов вечера.

Отметим, проблемы с ликвидностью у Бинбанка начались еще летом текущего года. Связано это было с тем, что огромное количество клиентов банка стало закрывать счета, выводя средства из банковского оборота. Такое повальное обналичивание средств было связано с негативной информацией о банке, которая распространялась новостным изданиями.