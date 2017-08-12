Несмотря на то, что Центрбанк РФ не признает биткоины и прочую криптовалюту, в РФ есть места, где за цифровые монетки можно купить реальные вещи и устроить самый настоящий шопинг. «Альтернативную валюту» реально превратить в рубли, для этого в Сети есть специальные обменники и даже биржи, которые переведут реальные рубли на карту или на электронный кошелек.

На фоне стран, которые давно пользуются «цифровыми деньгами» биткоинами, РФ выглядит относительно бледно – ЦБР не позволит ходить на территории страны любой валюте, кроме рубля, даже если это криптовалюта. Потому владельцам биткоинов нужно знать места, где их «цифровую валюту» превратят в реальные рубли, а так же в гривну, доллары и другие денежные знаки по желанию. Обменник вроде «HotExchange» быстро обменяет биткоины на любую валюту по действующему курсу и переведет деньги на карту клиента или в его «электронный кошелек».

В России обменные пункты криптовалют не имеют под собой законодательной базы, и государство не защитит своего гражданина, который решил «поиграть в биткоины». У ненадежных серверов есть ряд своих признаков, и главный из них – курс ниже рыночного и слишком большая комиссия за операцию. К тому же мошенники часто создают «клоны» ведущих обменников, а недавно выбранный обменник может висеть в «черном списке».

Продать самостоятельно свои биткоины за доллары – еще более рискованный путь, чем виртуальные обменники. На площадках для поиска продавцов и покупателей каждый может оказаться мошенником и обмануть с оплатой или с биткоинами. Что же касается интернет-магазинов, то их владельцы боятся биткоинов, подобно ЦБР, и из 500 сетевых магазинов только три принимают оплату «цифровыми монетами».