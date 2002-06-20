Межрайонная прокуратура выдала мэру Слободского В.М.Кощееву представление о том, что администрация города нарушает законодательство РФ в сфере малого предпринимательства

Если коротко, у муниципальной власти нет программы взаимодействия с представителями малого бизнеса, нет фонда его поддержки, с ее стороны нет содействия предпринимателям в правовом, производственно-техническом и ином информировании. А ведь еще несколько лет назад в городской администрации много и упорно говорили о том, насколько нужно объединение предпринимателей. Усилиями чиновников, а отнюдь не самих деловых людей была создана лига предпринимателей. Она начала действовать, когда ее возглавил директор Слободского пищекомбината В.Т. Перков. Сегодня городская власть к малому бизнесу охладела.Что происходит? Этот вопрос мы задали председателю городской Думы Виктору Ивановичу Ситчихину.- При утверждении в должности мне задавали вопрос об отношении к малому бизнесу. Мой ответ: только «за», тем более что я работал в строительном бизнесе и представляю его проблемы изнутри. Приходили ко мне с «разведкой» или с другими целями некоторые предприниматели, вели разговоры. Вроде бы расставили акценты. Но что толку!.. На 2000 — 2001 годы в городе была принята программа поддержки малого предпринимательства. Нормальный документ, предусматривавший движение вперед. Но срок проходил. И я запланировал на август 2001 года изучить, как исполняется эта программа комитетом по управлению имуществом совместно с лигой предпринимателей. Но… до анализа дело не дошло. За три месяца вопрос комитетом по управлению имуществом так и не был подготовлен. Впрочем, как оказалось впоследствии, и другие попытки расшевелить вроде бы заинтересованных людей были напрасными. Хотя, если задуматься, есть вещи, которые решаемы не в Москве, а именно в Слободском. Так что прокурор прав — закон не исполняется. — В то же время известно, что отдельные предприниматели обзавелись «своими» людьми в муниципальной власти и решают проблемы в кабинетах с глазу на глаз с конкретным чиновником. Для таких все программы бесполезны, если не вредны.- Такое предположение возможно. Понятие «своя рука» возникло не сегодня. Я сам в свое время вынужден был этот «инструментарий» использовать. Разобщенные предприниматели решают свои проблемы именно так. Кто может, конечно, и кого это устраивает. Можно только догадываться, насколько устраивает это и отдельных чиновников. Используя старое понятие, скажу так: предприниматели «классово несолидарны»…. А что же лига предпринимателей, почему не подогревает активность чиновников? Созданная с большим трудом, она так и не сплотила деловых людей города. Ушел из председателей В.Т. Перков — ему опять досталось восстанавливать работу упавшего предприятия. На его место избран В.Н. Чирков, хозяин компьютерного бизнеса, у которого своих проблем по горло.- Лигой должен руководить свободный от бизнеса человек,- говорит Владимир Терентьевич Перков.- А у нас председатели — сами предприниматели. У них голова 24 часа забита своим бизнесом, они увлечены и закрепощены им, а тут еще лига. Нужно нанять человека умного, понимающего, образованного. Но предприниматели пока то ли денег жалеют, то ли не видят надобности в этом. Ведь с членов лиги и взносы собрать трудно. Мне просто унизительно это было делать. Без организатора любое дело зачахнет.В.Т. Перков имеет право это говорить. При нем лига работала: создавала банк правовых актов, консультировала, защищала, контролировала «наезды» органов с проверками на предпринимателей. Многие не понимают значения такой общественной структуры, а ведь Перкову удалось добиться меньшего, чем по области, налогового бремени для предпринимателей г. Слободского. Разве это не реальное дело? И если сейчас в администрации не демонстрируют неприязнь к малому бизнесу, то это и его, Перкова, заслуга. «Я думаю,- говорит он,- власти надо понять, что, если она обозначит четко приоритеты, готовность к сотрудничеству и поддержке бизнеса производственного направления, это даст отдачу. А пока такого нет, «тень» в отношениях будет существовать. Бизнес в городе развивается, но власть к этому в лучшем случае безразлична».Пока же ввиду непоследовательности муниципальных руководителей предприниматели решают свои проблемы на всех уровнях и параллелях властей сами и всякими путями. Но в повестку дня встает проблема, которой еще вчера не было. Ее дружно обозначили и В.Т. Перков, и В.Н. Чирков:- В регион идет московский бизнес. Он доходит до муниципальных образований. И это уже очень заметно даже в Слободском. А мы ждем, когда нас поглотят и заставят петь под «чужой оркестр». Кому-то придется потерять свое дело. Эта экспансия должна насторожить местную власть хотя бы в интересах сохранения налогов. Надо говорить с теми из нас, кто готов сотрудничать, писать совместные программы, выполнять их. С другой стороны, разве в администрации не знают, что немало предпринимателей регистрируются в других районах и даже регионах, находя более выгодные условия работы? Разве не замечают, что меньше и меньше регистрирует предпринимателей, не тех, кто торгует на рынке, стрижет купоны с леса, а тех, кто занимается нужным городу производством и услугами? Ведь это неестественный процесс. Наконец, фонд поддержки малого предпринимательства — это насущная проблема. Развитие бизнеса в городе идет нелегко. Денег на дело взять неоткуда, бандиты дадут сколько хочешь, но потом… Будь у администрации такой фонд, она бы сама могла решать, какое направление бизнеса самое актуальное для города и заслуживает поддержки.Президент Путин хочет, чтобы малый бизнес пошел в гору. Для чиновников желание президента — сигнал к действию. В г. Слободском прокурор ждет таких действий. И не только он.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА