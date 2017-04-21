Чартеры в Турцию все еще могут отменить. Глава Минтранса Максим Соколов подтвердил, что Россия придерживается своей прежней позиции в этом вопросе. Конкретной информации о возможном запрете чартеров в турецкие города министр не предоставил.

Накануне турецкого конституционного референдума в Росавиации разослали телеграммы с предупреждением о возможном запрете чартерных рейсов в эту страну в ближайшее время. Причиной назвали нестабильность в политической обстановке Турции.

20 апреля глава Минтранса Соколов сообщил, что позиция России не изменилась. Но при этом, передает РБК, чиновник не предоставил никакой конкретной информации на этот счет:

«Статус не изменился. Росавиация направила соответствующую телеграмму, текст ее был размещен в СМИ. Никакой дополнительной информации по этому поводу на данный момент нет».

На текущий момент чартерные рейсы в Турцию все еще не приостановлены, а туроператоры продолжают продажи туров в плановом режиме. После заявления Росавиации спрос на путевки в турецкие курорты упал, но в течение недели постепенно выровнялся.

Турция остается ведущим направлением у отечественных туристов. Порядка четверти россиян, планирующих свой отдых за рубежом, выбирают турецкие курорты. Турция оказалась наиболее выгодным вариантом в соотношении цена/качество, и выигрывает конкуренцию даже у курортов Хабаровского края. Напомним, что россияне по-прежнему не имеют возможности летать в Египет.