Чартеры в Турцию, последние новости: Дмитрий Песков не стал комментировать возможный запрет чартерных рейсов

Глава пресс-центра кремлевской администрации отказался комментировать возможное вето на чартерные рейсы в Турцию. Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться в правительство или Росавиацию. Ранее в Росавиации осведомили российских туроператоров о возможной приостановке разрешения на чартерные рейсы в Турцию.

Дмитрий Песков не стал объяснять положение с грядущей приостановкой чартерных туров в Турецкую Республику. Пресс-секретарь заявил, что кремлевская администрация не располагает данными сведениями, а также намекнул, где нужно искать информацию по возможному прекращению рейсов:

«Это, скорее, тема правительства и Росавиации».

Ранее туроператоры получили оповещение от Росавиации, в котором содержалось сообщение о возможном запрете на чартерные рейсы в Турцию в ближайшее время. Представители туроператоров связывают это предупреждение со скорым референдумом, который состоится в Турции в середине апреля. В то же время, в государственном авиационном ведомстве не уточнили, в связи с чем было разослано предупреждение, ограничившись формулировкой «из-за нестабильной политической обстановки».

Руководство туроператоров признает: что отмена чартеров в Турцию очень плохо скажется на отечественном турбизнесе, поскольку Турция была приоритетным направлением для россиян в этом сезоне. Особенно ввиду запрета на полеты в Египет. После недавних терактов в стране пирамид есть подозрения, что российские власти пока не будут открывать это направление.