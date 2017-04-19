Чартеры в Турцию, последние новости: турецкие отели начали снижать цены

Чартеры в Турцию пока еще курсируют, а Росавиация не рассылала повторных предупредительных сообщений. Однако спрос среди россиян все же упал, а турецкие отели начали предлагать свои услуги со значительными скидками.

Перед турецким референдумом 16 апреля Росавиация разослала предупреждение о возможном запрете чартерных рейсов в местные города. Это предупреждение обеспокоило туристов – спрос на турецкие курорты значительно упал. Разные туроператоры фиксировали снижение количества продаж и бронирований туров на 10-30%. Некоторые туроператоры считают, что Росавиация обеспокоена не столько референдумом, а скорее тем фактом, что Анкара поддержала США после ракетного удара по Сирии.

Как бы там ни было, ситуация остается неопределенной. Россияне – основная масса туристов в Турции, а Турция для россиян – главное направление. Местные курорты выигрывают конкуренцию и по ценам, и по качеству, и по знаменитому «Все включено». В этом плане уступают приближенные направления: Кипр, Греция, Черногория.

Даже отечественный курорт Сочи уступает Турции по соотношению цена/качество. А вот в Крыму отдыхать будет дешевле, но уровень обслуживания там будет куда ниже. В Турции же пытаются сохранить поток туристов из РФ путем снижения цен. Представитель туроператора Space Travel рассказывает:

«Турция сильно понизила стоимость, они опустили порядка на 15-20% цены на начало лета. Мы столкнулись даже с ситуацией, когда туристы аннулируют заранее купленные туры, и перекупают их по новой цене, дешевле».

Вместе с тем, в случае запрета чартеров туроператоры могут пойти на альтернативные меры – предложить туристам путевки через регулярные рейсы, но с доплатой.