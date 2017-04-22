Спрос на регулярные рейсы в турецкие города среди россиян заметно вырос после предупреждения Росавиации об отмене чартеров в Турцию. Стоимость билетов на такие рейсы снизилась. А продажи путевок с чартерными перелетами все еще не вышли на предыдущий высокий уровень.

На фоне сообщения о приостановке чартерных рейсов из России в Турцию россияне демонстрируют повышенный интерес к перелетам регулярными рейсами. По статистике, в период с десятого по шестнадцатое апреля спрос на такие билеты вырос более чем на девяносто процентов. Но за последнюю неделю немного снизился – примерно на двадцать процентов.

Факторы, которые повлияли на ситуацию, очевидны – после предупредительного сообщения Росавиации туристы забеспокоились, и многие из них перестали покупать путевки с чартерными рейсами. Но затем, после референдума 16 апреля, официального запрета не последовало, и продажи билетов на чартеры начали восстанавливаться.

На данный момент конкретики в ситуации нет. Глава Минтранса Соколов заявил на днях, что позиция властей не изменилась, и чартеры могут отменить в любой момент. Вместе с тем, обстановка в Турции пока относительно спокойна.

Интересно, что стоимость билетов на регулярные рейсы заметно снизилась в текущем сезоне. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда чартерное авиасообщение с Турцией было прервано, стоимость билетов упала практически на 25%. Сейчас же конкуренция между чартерами и регулярными рейсами имеет место быть.