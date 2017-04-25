Стало известно, что жители более двух десятков крупных российских городов смогут получать своих покупки, совершенные на сайте Алиэкспресс, в течение суток после осуществления сделки. Правда такая услуга будет доступная не для всех категорий товаров.

Представители одного из самых известных китайских сайтов AliExpress заявили о том, что товары, которые находятся в разделе сайта «Молл», смогут дойти до своих покупателей в течение одних суток. Такая функция будет доступна за счет того, что все товары из категории «Молл» уже есть в наличии на складах России и именно поэтому они оперативно смогут быть доставлены до покупателя. Услуга доставки в течение дня доступна для 20 городов России. Еще для 50 городов доступна доставка в течении 3-х дней.

Представители AliExpress заверили, что вскоре количество таких городов будет увеличено.