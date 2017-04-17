Экс-глава «Татфондбанка» задекларировал свыше 30 млн. руб. дохода за 2016 год

Бывший глава обанкротившегося «Татфондбанка» задекларировал за прошлый год десятки миллионов рублей дохода. Предприниматель и его семья получили высокий доход и имели в своем распоряжении жилье и дорогие автомобили. Подозреваемый в мошенничестве Роберт Мусин в настоящее время остается под арестом.

В апреле суд признал крупную кредитную организацию «Татфондбанк» банкротом. Банк задолжал около ста миллионов долларов и оказался не в состоянии погасить долги. Таким образом, ТФБ потерпел финансовый крах.

Проблемы крупной татарстанской организации начались еще в прошлом году. Однако глава Татфондбанка, похоже, не бедствовал. Согласно декларации о доходах и имуществе главы ТФБ Роберта Мусина, за 2016 год он получил более 31 миллиона рублей дохода. Его супруга заработала примерно на 700 тыс. рублей больше. Таким образом, Роберт Мусин и его супруга на двоих заработали свыше шестидесяти миллионов рублей за 2016 год. В собственности семейства также оказались несколько квартир и домов, земельные участки, автомобили и прочее дорогостоящее имущество.

Ранее, одиннадцатого апреля, суд продлил срок ареста Роберта Мусина до 16 июля. Бывшего председателя правления банковской организации подозревают в крупном мошенничестве. В настоящий момент расследование продолжается. Напомним, что Мусин также занимал должность депутата Госсовета Республики Татарстан. Следователи заподозрили его в реализации крупных мошеннических схем.