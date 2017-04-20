Forbes снова поставил Леонида Михельсона на первую строчку в рейтинге богатейших россиян

Российский олигарх Леонид Михельсон приумножил свое состояние и второй год подряд возглавил рейтинг самых богатых граждан страны. Журнал Forbes ежегодно составляет этот список на основе официальных доходов граждан, взятых из открытых источников. По состоянию на текущий год, у Михельсона уже 18,4 млрд. долларов.

По сравнению с прошлым годом олигарх Михельсон смог приумножить свой доход на 4 миллиарда. Он является председателем плавления НОВАТЭКа. На второй строчке в рейтинге самых обеспеченных граждан РФ оказался еще один председатель правления другой крупной фирмы. На счету Алексея Мордашова из «Северстали» уже 17,5 миллиарда долларов, что примерно на 6,6 млрд. больше, чем в прошлом году. Таким образом, по темпам увеличения своего капитала Мордашов обошел даже лидера рейтинга Михальсона, и если темпы прироста его доходов не снизятся, то в следующем году он может рассчитывать на первую строчку.

Как сообщает РБК, еще больше за последний год заработал Владимир Лисин, добавив к своему состоянию 6,8 миллиарда долларов. Всего на его счетах 16,1 миллиарда. Лисин показал одни из наиболее резких скачков в списке Forbes.

Пришлось спуститься в рейтинге Алишеру Усманову, который недавно подал в суд на Алексея Навального. Усманов владеет 15,2 млрд. долларов, уступая четвертую строчку Геннадию Тимченко с его 16,1. млрд. долларов.

А в целом, Россия показала очень хороший результат в рейтинге богатых граждан. Общий капитал двухсот самых богатых российских граждан вырос примерно на 100 млрд., а общее число миллиардеров выросло на 19 человек.