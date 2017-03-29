Григорий Гусельников рассказал, почему российский «Сбербанк» в Украине станет европейским

Григорий Гусельников стал одним из владельцев «дочки» «Сбербанка» в Украине. Накануне стало известно, что российский «Сбербанк» в Украине теперь будет не российским, а европейским. Один из двух ведущих акционеров подразделения рассказал, почему произошло именно так.

Григорий Гусельников рассказал, что он и Саид Гуцериев на двоих стали владельцами 55% акций банка. Оставшаяся часть принадлежит латвийскому «Норвик Банку». По словам акционера, «Норвик» регулируется Европейским Центробанком, поэтому украинские клиенты получат европейское обслуживание, европейское качество и европейские гарантии.

Что касается крупнейших акционеров, то Гусельников объяснил: формально даже владельцы будут европейскими, ведь он и его партнер Гуцериев имеют гражданство Соединенного Королевства – Великобритании, о чем указано в официальной документации по сделке.

Кроме всего прочего, новые владельцы «Сбербанка» планируют переименовать банк. Скорее всего, по словам Григория Гусельникова, теперь украинская «дочка» будет носить имя «Норвик Банка». Сделано это с очевидной целью – в Украине, как известно, было не очень хорошее отношение к российским банкам, в том числе и «Сбербанку».

А вот стоимость сделки по этому подразделению Гусельников раскрыть отказался. Правда, средства массовой информации все же приводят эти данные. По данным СМИ, украинская «дочь» обошлась новым владельцам в 130 миллионов долларов. Интересно, что эта сумма – меньше, чем капитал дочернего финансового подразделения.