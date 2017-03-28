Из филиала «Россельхозбанка» незаконно вывели 400 млн. рублей

В Ростовской области» филиал «Россельхозбанка» долгое время обворовывался – злоумышленники вывели из оборота 400 млн. рублей. Банковские работники обокрали кредитное учреждение, сгруппировавшись в банду из пяти человек, две из них работали в «Россельхозбанке».

Схема, по которой злоумышленники уводили деньги на сторону, хорошо известна СК РФ. В самом «Россельхозбанке» работали две мошенницы – Анна Г. и Римма М. Первая два года стояла во главе кредитного отдела, вторая была ее заместителем и помогала во всех махинациях начальницы. Еще трое директоров организаций, связанных с большими деньгами, помогали воровкам и имели свою долю. Деньги компания «отмывала», давая большие невозвратные кредиты различным организациям-пустышкам в области. Данные действия попадают под статью «Кража», она будет инкриминирована всем фигурантам дела. Обыски показали, что виновные хранили дома и в офисе «липовые» печати, бумаги с поддельными подписями, большие суммы денег, драгоценности, носители информации. Банк отказывается комментировать ситуацию, которая имела место в их филиале. Три года назад другой махинатор, Алексей Войтко, по подобной схеме вывел из банка 30 млн. рублей.

Невозвратные кредиты – богатое поле для «отмывания» и вывода денег, не одна Ростовская область использовала эту проверенную, «накатанную» схему. Лица, которые решают, кому и на что выдавать кредиты, могут легко сойти с ума от близости огромных денег и начать злоупотреблять служебными полномочиями. Невозвратный кредит фирма может присвоить без намерения когда-либо возвращать.