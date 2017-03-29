Как действует акция «Алиэкспресс» на 7-летие интернет-магазина?

В эти дни продолжается тотальная распродажа товаров на сайте популярного интернет-магазина «Алиэкспресс». Акции, скидки и специальные предложения действуют в честь семилетия со дня основания магазина. Получить заветную скидку на какой-либо товар достаточно просто.

По своим масштабам распродажи в честь дня рождения магазина могут сравниться разве что с Черной пятницей. Но многие уверены, даже Черные пятницы не настолько грандиозны. В этом году Aliexpress распродает порядка 30 миллионов товаров из различных категорий со скидками. Максимальные скидки будут достигать 80% от заявленной изначально цены. А большинство популярных акционных товаров можно будет приобрести со скидкой в 10-20%.

Получить заветную скидку можно несколькими способами. И это при том, что некоторые товары уже сами по себе будут дешевле, чем обычно. Например, Huawei MediaPad M2 – пользующийся спросом планшет – можно будет приобрести всего за 13,4 тыс. рублей, в то время как обычная цена его – 18,6 тысяч.

А если воспользоваться бонусом – кешбэком от сервиса LetyShops, то окончательная цена будет равна умопомрачительным 12,5 тысячам рублей. Получается тройная экономия на отнюдь не самом дешевом товаре.

Еще одно показательное суперпредложение – гаджет ASUS Zenfone Pegasus 3 с не менее фантастическими скидками. Для сравнения цена на смартфон без акции равна 10,3 тыс. рублей. По акции его можно купить за 7,9 тыс. А с кешбэком – за 7,4 тысячи рублей.

Важно знать, что распродажи на «Али» будут продолжаться до 30 марта включительно, то есть еще два дня. Поэтому если вы еще не усели приобрести желанный товар по самой доступной цене, поспешите. Перед покупкой проверьте цены и спецпредложения на товары, зарегистрируйтесь на сайте скидок, пройдите регистрацию на партнерских сервисах и получите кешбэк.