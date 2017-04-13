Ликвидация Yota осуществляться не будет. Руководство владельца торговой марки — компания “Мегафон” не подтверждает появляющиеся в СМИ сообщения о возможном закрытии ООО «Скартел” и назвало их домыслами. По их словам ООО «Скартел” функционирует нормально и приносит прибыль.

С 2013 года ООО“Скартел” (юридический владелец бренда Yota) находится в собственности “Мегафона” и функционирует в качестве его сетевого виртуального оператора. При этом уже второй год подряд ООО “Скартел” показывает отрицательную стоимость чистых активов. Так в 2015 году они составляли примерно -804, 6 миллионов рублей. Согласно информации из Единого федерального реестра, по состоянию на конец декабря 2016г., чистые активы ООО “Скартел” составили -2,17 миллиардов рублей.

По словам юристов Андрея Зеленина и Алексея Кокорина, в соответствии с гражданским законодательством, если коммерческое юридическое лицо на протяжении двух лет подряд имеет стоимость чистых активов ниже, чем размер уставного капитала, такое юрлицо подлежит ликвидации в принудительном порядке.

Сама компания “Мегафон” не подтвердила появившиеся в СМИ сообщения о возможном закрытии юридического лица ООО“Скартел” (юридический владелец бренда Yota), но никаких подробностей, касающихся этого вопроса, пресс-служба компании не дала. Также “Мегафон” отказался отвечать на вопрос, какими средствами они собираются реанимировать Yota. По их словам, все муссируемые журналистами слухи о ликвидации бренда являются полной чушью, и что Yota работает вполне успешно, развивается и приносит прибыль.

На запрос редакции “Вечернего курьера” в компании «Yota» ответили следующее: “ Речи о ликвидации ООО «Скартел» не идет. В настоящий момент компания активно развивает бизнес и наращивает выручку”.