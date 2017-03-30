Марианна Максимовская находится в доверительных отношениях с президентом «Сбербанка»

Марианна Максимовская получила должность в «Сбербанке», она назначена старшим-вице президентом банка. Ранее департамент маркетинга и коммуникаций кредитной организации возглавляла Светлана Миронюк. Эту информацию сообщил источник банка.

Переговоры о назначении популярной российской журналистки на должность в «Сбербанке» находятся на стадии завершения. В ближайшее время Максимовскую представят сотрудникам организации. Стоит уточнить, пресс-служба «Сбербанка» на сегодняшний день отказывается комментировать данную информацию. Что касается комментариев от телеведущей, они пока также не поступают.

Источник отмечает, что между Максимовской и Германом Грефом, который является президентом кредитной организации, долгое время наблюдаются доверительные дружеские отношения.

Напомним, журналистка на протяжении длительного времени не появляется на российском телевидении. Свою карьеру она начала в начале 90-х. Максимовская успела поработать на НТВ, «Первом канале», ТВ-6. После знаменитость, занимающаяся журналисткой деятельностью, приняла решение перейти на РЕН ТВ. Три года назад передача «Неделя с Марианной Максимовской» была закрыта. Необходимо отметить, эта программа выходила на протяжении десяти лет, имеет несколько ТЭФИ. Работа ведущей на телеканале завершилась, она получила должность вице-президента в группе «Михайлов и партнеры», а в прошлом году занимала эту должность в холдинге «Новаком».