Отмена чартерных рейсов в Турцию в 2017 году крайне нежелательна для туроператоров – эксперт

Сегодня, 11 апреля, ряд российских туроператоров анонсировали возможную отмену чартерных рейсов в Турцию в ближайшее время. Такие сообщения начали поступать после того как в Росавиации разослали соответствующее предупреждение, объяснив возможную отмену «нестабильной ситуацией» в Турции.

Среди россиян уже сейчас наблюдается что-то на подобии паники. Количество поисковых запросов в Интернете растет, появляются тревожные комментарии. Не менее обеспокоены и туроператоры. В то же время, в руководстве перевозчиков призывают граждан не паниковать: предупреждение от властей пока не значит, что направление закроют.

Свет на ситуацию попыталась пролить Мария Чупина – один из руководителей популярной компании «Туту.ру». Эксперт рассказала, что предупреждение Росавиации пока и является только предупреждением, поэтому паниковать пока рано. Оно подразумевает, что туроператоры должны быть готовы к такому развитию событий.

Чупина также объяснила, что произойдет в случае запрета чартеров в Турцию. Во-первых, серьезно пострадает туристический бизнес. По ее словам, в этом сезоне российские перевозчики были нацелены на турецкое направление, как на основное. В сравнении с прошлым годом, в году текущем продано в 4-5 раз больше путевок.

Во-вторых, сами туристы тоже попадут в неприятную ситуацию. Сотни тысяч человек могут остаться без отпуска. Эксперт рассказала, что произойдет с потраченными деньгами. В случае если турист в одностороннем порядке разрывает договор с агентством или оператором до ввода запрета на полеты, деньги ему не будут возвращены, по крайней мере, в полном объеме. Но в случае официального запрета на чартеры, туроператор обязан вернуть полную стоимость путевки.

Рассказала эксперт и о том, что будет, если запрет все же введут:

«В случае вступления запрета в силу туроператоры будут предлагать альтернативы по отдыху. По цене и качеству к Турции будет ближе всего Греция».

Таким образом, главной альтернативой отечественным курортам этим летом ввиду запрета на полеты в Египет и Турцию может стать Греция.