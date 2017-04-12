Отменят ли чартеры в Турцию в 2017 году: россиянам предложили безопасную альтернативу Турции

Пока российские туроператоры и сами туристы размышляют, отменят ли чартеры в Турцию, власти Краснодарского края уже завлекают россиян на свои курорты. Губернатор края Вениамин Кондратьев обратился к гражданам, заявив, что местные курорты готовы принять всех желающих, а также уверил, что сервис на них будет как минимум не хуже, чем в Турции.

Ввиду запрета на туристические полеты в Египет и возможной отмены чартеров в Турцию, россияне вынуждены искать альтернативные варианты отдыха. Из зарубежных курортов такую альтернативу могут представлять собой Греция, Черногория и Болгрария. На них соотношение цена/качество будет примерно на одинаковом уровне с турецкими курортами. Правда, далеко не везде действует столь привлекательная система «Все включено».

Остаются варианты и внутри страны. Прежде всего, это Крым и Краснодарский край. Накануне губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что местные курорты готовы принять у себя всех желающих, в том числе и тех туристов, которые могут лишиться путевок в Турцию.

По словам чиновника, краснодарские курорты готовы предложить туристам как минимум не хуже условия, чем в Турции, а то и лучше. Кроме того, Кондратьев также выделил главное преимущество отечественных курортов перед зарубежными – безопасность: