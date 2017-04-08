Как стало известно, дочернее предприятие «Сбербанка» на Украине будет продано предпринимателю. Сделка купли-продажи будет осуществлена без перевода денег на счета Сбербанка в России. Предварительная сумма договора на бартерной основе по оценке специалистов составит 130 миллионов долларов.

Дочернее предприятие «Сбербанка» на Украине» будет продано предпринимателю Григорию Гусельникову, работающего в тандеме с другим известным бизнесменом Саидом Гуцериевым. При этом по заявлению «Новой газеты», где и представлена данная информация, контракт на сумму 130 миллионов долларов будет осуществлен на бартерной основе, исключая денежные отношения.

Гусельников должен передать «Сбербанку» пакет акций «Вятка-банка» (около 98%) и часть кредитов, подлежащих рефинансированию, на сумму более 23 миллионов долларов. Помимо этого, в собственность банка перейдет участок под Москвой и несколько гостиничных комплексов.