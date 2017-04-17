Росавиация пока не отменила чартеры в Турцию после воскресного референдума

Судьба российских чартеров в Турцию решается в эти дни. В Турецкой Республике шестнадцатого апреля состоялся референдум, по итогам которого страна может перейти к президентской форме правления. Турецкие власти планируют провести переговоры с российскими коллегами для решения спорных вопросов, а Росавиация опасается возможных внутренних конфликтов после референдума.

Голосование не прошло без конфликтов. На одном из участков в день референдума произошла стрельба. В результате погибли два человека, еще один был ранен. После окончания референдума по стране прокатились массовые акции протеста, в которых, в целом, принимали участие от нескольких десятков тысяч до сотен тысяч человек. Президент Реджеп Эрдоган, который уже фактически получил расширение своих полномочий, заявил о необходимости вернуть смертную казнь в стране.

Продажи туров и авиарейсы из России в Турцию пока не прекращались. Спрос на путевки в турецкие курорты спустя неделю после тревожного сообщения Росавиации почти восстановился. Максимальное падение спроса на туры достигало до 50%. В большинстве туроператоров этот показатель не превышал 30%. Значит ли это, что отменять чартеры в Турцию не будут?

Ответ на этот вопрос дать пока невозможно. Вполне вероятно, что судьба чартерных рейсов решается прямо в эти минуты, и будет зависеть от дальнейшего развития событий в Турции, а также российско-турецких встреч и переговоров.