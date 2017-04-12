Россияне продолжают бронировать путевки в Турцию, несмотря на возможный запрет чартеров

Турция, несмотря на сообщение о возможном запрете чартеров, остается лидером по продажам туров. В Ассоциации российских туроператоров отметили, что после распространения предупреждения спрос на путевки в эту страну немного снизился, однако в целом он продолжает оставаться высоким.

Российских туристов не отпугивает предупреждение от Росавиации о нестабильной политической обстановке в Турецкой Республике и возможной приостановке чартерных рейсов в эту страну. В АТОРе сообщили, что туристы все так же активно раскупают путевки. На данный момент турецкое направление занимает от 30 до 50 процентов на туристическом рынке. То есть страна остается ведущим направлением.

И хотя снижение спроса после предупреждений Росавиации все же наблюдалось, массовых аннуляций туроператоры не фиксируют. В пользу этого факта свидетельствует и другой момент: россияне не стали бронировать больше туров на другие зарубежные направления.

Вместе с тем, стоит учитывать и тот факт, что многие туристические перевозчики используют не чартерные рейсы, а регулярные. А предупреждение Росавиации распространялось только на чартеры. Иными словами, определенная часть туристов в любом случае будут продолжать бронировать туры.

В том или ином случае россияне ничего не потеряют в финансовом плане. Даже если приобретенная путевка будет аннулирована в связи с государственным запретом, деньги, заплаченные за нее, не пропадут. В таком случае туроператор возвращает клиенту полную стоимость путевки.