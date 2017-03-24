«Спурт банк» последние новости: «АК Барс» выкупил у «Спурт банка» кредитный портфель

Многие банки Татарстана готовы выручать Евгению Даутову и ее «Спурт» деньгами: кредитные портфели покупают более мощные кредитные организации. Банк «АК Барс» купил портфель на 400 млн. рублей: организация с ликвидностью, превышающей норму, может себе позволить заключать такие сделки и выручать другие банки. «Спурт», который занимает восьмое место в регионе по величине, уверен, что скоро справится.

Татарстан после «падения» весной этого года «Татфонбанка» и «Интехбанка» не верит банкам, зато верит «вбросам» в интернете. Но глава «Спурт банка» Даутова знает, что любой «пожар» из общественного мнения можно затушить большими и хорошими деньгами, а на хакеров, которые распространяют «фейки», написать заявление. Пока ее переговоры как с «АК Барсом», так и с ЦБР идут полным ходом, и она уверена, что без реальных причин Эльвира Набиуллина лицензию не отзовет. Регулятор держит руку на пульсе, но вводить в банк временную администрацию не видит смысла. Однако снять со счета больше, чем 50 тыс. рублей пока нельзя, зато платежи проходят без проблем.

Нормативы ликвидности банк «Спурт» на сегодня соблюдает, но это прекратится, если население в страхе вынесет из банка все. Каждый вкладчик, прочитавший вирусный фейк в соцсети, думает, что прибежал самый первый спасать свои кровные, а там такие же бедолаги уже ломятся, просятся без очереди и возмущаются тому, что им на руки мало выдают. И у каждого есть животрепещущая история про «Татфондбанк», который «сгорел» под Новый Год, оставив семью без праздника, а вклад был больше, что 1 млн. 400 тыс. рублей. А в АСВ, которое должно вернуть все застрахованное, якобы хамят и не отдают вклад умершего человека. Люди пугаются сами и тут же пугают других. Однако любое «письмо несчастья» о том, что банк скоро «лопнет», содержит эмоции и чью-то жизненную историю, но не факты.