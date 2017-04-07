«Спурт банк», последние новости: банк потерял 6 млрд. рублей клиентских вкладов в 2017 году

Казанский «Спурт банк» вынужден был вернуть своим клиентам около трети вкладов из-за информационной кампании в 2017 году. В отчетности банка значится, что за первый квартал текущего года финансовая организация потеряла около шести миллиардов рублей.

С начала текущего года банк «Спурт» подвергается информационным атакам. В самой организации все это время продолжали заявлять о том, что фактических проблем у банка нет. Однако ввиду непрерывной информационной кампании, такие проблемы, очевидно, все же появились.

Как сообщает ТАСС, только в текущем году, за первые три месяца, «Спурт» потерял порядка шести миллиардов рублей клиентских вкладов, а это примерно треть всего заемного капитала организации. Тем не менее, проблем с возвратами не было, если не учитывать некоторые ограничения в выдаче наличных средств. Кроме того, банк пытался ограничить выдачу вкладов путем ввода дополнительного выходного дня – субботы, которая доселе являлась рабочим днем.

В отчете финансовой организации также указано, что возвращение клиентских вкладов стоило финансовой организации серьезных потерь. Для этого «Спурту» пришлось продать ряд своих активов, в том числе и крупный портфель облигаций.

В настоящий момент руководство учреждения ведет интенсивные переговоры с партнерами и Центробанком о возможных путях решения сложившихся проблем. Однако будущее «Спурт банка» ввиду сложившихся обстоятельств пока остается довольно туманным.