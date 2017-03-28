«Спурт банк» последние новости: банки Татарстана сознательно «топят» в соцсетях

В полицию и в ЦБР написал заявление по поводу информационной атаки не только «Спурт банк». Неизвестные попытались оклеветать «АК Барс» — богатый и солидный банк с идеальной репутацией. Регулятор не нашел в «Спурт банке» нарушений.

Концы фейковых сообщений о крушении банков Татарстана следует искать не в РФ, а заграницей. 4 тысячи сообщений быстро стали «вирусными» и расползлись по соцсетям с огромной скоростью. Люди рассылали «письма несчастья», словно боясь лишиться всех своих сбережений и желая передать это «несчастье» другому. Весомая характеристика таких «вирусных фейковых сообщений» — минимум фактов, максимум эмоций, конкретика и вовсе отсутствует, зато пугают важными, приоритетными вещами. О кибератаках еще в конце 2016 года предупреждали в ФСБ, но на ряде банков клевета никак не отразилось, а из «середнячка» «Спрут банка» народ принялся миллионами выносить деньги.

Эмоциональность татарского народа, низкая финансовая грамотность и неумение повышать уровень образованности играет на руку киберпреступникам. Сайт ЦБР пишет, у кого из банков действительно отобрали лицензию, а кого решил санировать, выручать и покупать кредитные портфели. В «Спурт» пока не ввели временную администрацию, она в свою очередь, возмещает все вклады меньше 1млн. 400 тыс. рублей. «Татфондбанк» в самом деле обанкротился: деньги миллиардами уводились в оффшоры, а для Евгении Даутовой ее «Спурт банк» — что-то вроде любимого ребенка. В ее интересах привлекать бизнесменов, давать им кредиты под нормальные проценты, помогать расширяться; она заявляла в СМИ что ее темпы роста бизнеса не устраивают. Евгения Валентиновна не для того строила бизнес в «лихие 90-е», чтобы ее сейчас «утопили» «вбросами».