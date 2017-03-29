«Спурт банк», последние новости: кому выгодно «утопить» средний по меркам России банк

Татарстанский «Спурт банк» — типичный «банк-середнячок», которому интересен только малый и средний бизнес. Лица, решившие против него начать информационную атаку, намереваются «утопить» небольшой по размерам банк с хорошей репутацией.

Проректор татарстанского ВУЗа КХТИ Любовь Овсиенко пожаловалась в СМИ на то, что ее студенты и преподаватели стали меньше доверять «Спурт банку». Карточки банк не обслуживает, переоформление в государственном «Сбербанке» — долгий и муторный процесс, зарплаты и стипендии получают на руки наличкой. Преподаватель верит, что их банк «выгребет» и все наладится, но пока положение вещей именно такое. На данном этапе в «Спурте» все нормально, переход из банка в банк – вынужденная и временная мера. Зарплаты надо платить, стипендии – выдавать, а выводить такие огромные суммы из банка нельзя на данный момент: оттуда вкладчики почти все вынесли. Сама Овсиенко подчеркнула, что банк менять не намерена: доверяет Евгении Даутовой.

Кризис, начатый падением и крушением «Татфондбанка» в 2016 году затронул все банки Татарстана и финансово, и в информационной сфере. 20 марта «Спурт» обещал, что ограничения продлятся где-то до первых дней апреля, а ЦБР не нашел, за что в банк вводить временную администрацию. Если у банка есть перспективы «выгрести», то ЦБ до последнего будет за него бороться. Юридические лица, в отличие от вкладчиков, никак на себе не прочувствовали информационные атаки – платежи проходят без проблем.