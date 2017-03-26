«Спурт банк», последние новости: руководство обещает снять ограничения на выдачу наличных через неделю

«Спурт банк» планирует отменить ограничения по выдаче наличных средств клиентам не позже, чем через неделю. По словам представителей банка, никаких серьезных проблем в организации нет, а информационная атака на банк не имеет под собой оснований.

Представитель руководства банка Валерий Кувшинов рассказал прессе, что деньги у «Спурт банка» имеются. Они в том числе есть и в банкоматах. Поэтому уже в ближайшее время все ограничения по выдаче наличных средств должны быть сняты. Это касается как клиентских вкладов, так и снятия средств в банкоматах. Ограничения должны быть отменены максимум через неделю.

В текущий момент все ограничения все еще в силе. Банк выдает на руки не более 50 тысяч рублей клиентам. А банкоматы выдают не больше 500 долларов в рублевом эквиваленте по карточкам. По словам Кувшинова, ситуация обострилась из-за информационной атаки, повлекшей за собой клиентский ажиотаж. Однако местные банковские организации помогли «Спурт банку» справиться с проблемами.

Между тем, в Центробанке России сообщили, что представители ЦБ были направлены в Республику Татарстан. В том числе и в «Спурт банк», который в последнее время стал самым обсуждаемым банком не только Татарстана, но и всей России.

Однако, как объяснили в ЦБ, регулятор направил своих представителей не только в Казань, но и в другие регионы России. Среди казанских банков мониторингу подлежат в том числе и «Татфондбанк» и «Интехбанк».