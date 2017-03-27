«Спурт банк» последние новости: замминистра экономики Татарстана Олег Пелевин заявил, что банк сознательно «топят»

Замминистра экономики Татарстана Олег Пелевин заявил, что «Спурт банк» сознательно «топят», и внимание на это «вброс» обращать не стоит. «Госсовет» республики был заверен, что у разных татарских банков – разные ситуации, а информационной атаке подвергали даже «АК Барс». На данном этапе по «Спурту» не стоит спешить с любого рода выводами, в свою очередь ЦБР считает, что кредитная организация справится сама.

Крушение «Татфонбанка» и проблемы у «Спурта», вызванные клеветой – разные вещи, это готов подтвердить УБЭП. Евгения Даутова – уважаемый человек в банковской среде, другие кредитные организации покупают у нее активы, спасая банк. Руководство «Татфондбанка», в свою очередь, «увело» 1,7 млрд. из банка, а контроллеры молчали. У банкиров, позволивших кредитным организациям в этом году прогореть, по словам МВД Татарстана, большие проблемы: их «концы» следует искать в оффшорах. «Спурт банк» к этому не имеет ни малейшего отношения, а ограничения появились только потому, что народ выносит наличку миллионами.

Проблеме информационных атак Ильдар Сафиуллин уделил достаточно внимания в СМИ. От «вбросов» страдают те банки, которые не боятся написать заявление в ПК МВД и пожаловаться на разжигание паники. Евгения Даутова подала две жалобы: в полицию и в ЦБР, понимая, что инициирует проверку. Регулятор не нашел нарушений с кредитной организации, которую «топят». Имена авторов «писем несчастья» полковник не назвал, но не опроверг того факта, что неизвестные пытаются «обрушить» даже непотопляемый «АК Барс». К сожалению, обвиняемым может стать каждый, кто поступил по принципу «сам испугался – напугай еще десятерых». Сафиуллина самого «напугали» знакомые, но он сделал свои выводы по поводу банков.