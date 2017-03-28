Стало известно имя покупателя украинской "дочки" Сбербанка

Журналистам удалось узнать имя покупателя украинской «дочки» Сбербанка. Им оказался Саид Гуцериев, об этом стало известно журналистам из сообщения латвийского Норвик банка.

Напомним, что до этого Сбербанк объявил о продаже всех акций инвесторам из банка Латвии и белорусской компании. Завершение процесса продажи акций ожидается к концу следующего месяца, сразу после того как будет получено необходимое согласие от украинских и латвийских регуляторов.

Как сообщили журналистам в латвийском банке, покупателем от белорусской компании является Саид Гурциев. Сейчас бизнесмен активно занимается инвестированием различных проектов по всему миру, он посчитал весьма перспективным и украинский.