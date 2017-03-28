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Журналистам удалось узнать имя покупателя украинской «дочки» Сбербанка. Им оказался Саид Гуцериев, об этом стало известно журналистам из сообщения латвийского Норвик банка.

Стало известно имя покупателя украинской "дочки" Сбербанка
Фото: podarkivolhonka.ru

Напомним, что до этого Сбербанк объявил о продаже всех акций инвесторам из банка Латвии и белорусской компании. Завершение процесса продажи акций ожидается к концу следующего месяца, сразу после того как будет получено необходимое согласие от украинских и латвийских регуляторов.

Как сообщили журналистам в латвийском банке, покупателем от белорусской компании является Саид Гурциев. Сейчас бизнесмен активно занимается инвестированием различных проектов по всему миру, он посчитал весьма перспективным и украинский.

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