Татфондбанк признан банкротом с финансовой «дырой» в 97 млрд. рублей

Казанский Татфондбанк признан банкротом. Накануне Арбитражный суд Республики Татарстан удовлетворил иск Центробанка РФ о признании финансовой организации обанкротившейся. Суд принял свое решение на основе данных о размере долгов и финансовой состоятельности банка.

Как следует из судебного заключения, на момент отзыва лицензии (третье марта 2017 года) финансовая организация имела задолженность перед кредиторами в размере почти 190 миллиардов рублей. В то же время стоимость активов банка была оценена всего в 71,4 миллиарда рублей. Таким образом, банк физически не может погасить задолженность, а потому признается банкротом.

Дмитрий Малиновский, представитель Центробанка, рассказал, что временная администрация Татфондбанка, которая была назначена еще в прошлом году, подтвердила, что финансовая организация не располагает достаточными активами для погашения задолженности.

В свою очередь, во временной администрации ТФБ рассказали, что организация имеет следующую задолженность: перед Центральным банком в размере 3 миллиардов, перед сторонними кредитными организациями – 27 миллиардов, перед клиентами банка – 110 млрд., перед АСВ – 52,5 млрд.; выпуск долговых обязательств состоялся на сумму 16 млрд. рублей. Таким образом, как подсчитали в Центробанке, дыра в капитале татарского банка оценена в 97 миллиардов рублей.

Как сообщает Интерфакс, в 2016 году Татфондбанк занимал высокое 43 место среди российских финансовых организаций по размерам активов. ТФБ считался крупнейшим банком Татарстана.