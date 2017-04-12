Турция чартеры, последние новости: темпы продаж путевок в Турцию снизились на 30%

Весть о возможном запрете чартеров в Турцию снизила темпы продаж путевок в эту страну на треть. Как передает Интерфакс, туристы практически не проявляют беспокойства в связи с ситуацией и забронированных путевок не отменяют, однако продажи новых ваучеров снизились.

Эти сведения подтвердили и в Российском союзе туриндустрии. Руководитель информационного отдела РСТ Ирина Тюрина сообщила, что на 100 тысяч туристов, забронировавших туры, приходится не более 60 случаев, когда они звонят в турагентства с уточняющими вопросами. При этом практически никто не отменяет бронь.

Вместе с тем, продажи новых туров в Турцию снизились примерно на треть. Турция все еще остается приоритетным направлением для россиян и лидером по продажам путевок. Снизились только темпы бронирования.

Тюрина также объяснила, почему туристы практически не аннулируют путевки по акции «раннего бронирования». Дело в том, что эта акция не предусматривает возврата денег за аннулирование по желанию клиента в одностороннем порядке. Поэтому, как отмечает Ирина Тюрина, вопрос возврата этих средств пока даже не рассматривается.

Иная схема развития событий может быть в случае, если Росавиация таки приостановит полеты в Турцию. В таком случае деньги, по закону, должны быть возвращены туристам.

Между тем, стоит помнить, что возможный запрет коснется только чартеров. Регулярные рейсы продолжат полеты в турецкие города, поэтому крупная часть туристов все же не останутся без отдыха.