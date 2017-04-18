Турция новости: Росавиация не стала отменять чартеры после референдума, Турция остается ведущим туристическим направлением у россиян

Референдум в Турции все же повлиял на туристический спрос среди россиян. Туры на турецкие курорты все еще продаются, однако спрос на них существенно упал. Вместе с тем, Турция все еще остается ведущим направлением у россиян.

На прошлой неделе Росавиация разослала тревожное сообщение, дабы отечественные туроператоры были готовы к возможной отмене чартерных рейсов. Точные причины не назывались, но среди наиболее возможных назывался предстоящий референдум, который действительно прошел с конфликтами и акциями протеста.

На текущий момент, 18 апреля, путевки продаются, а чартерные рейсы в Турцию выполняются. Туроператоры уже призвали туристов не паниковать. Спрос на турецкое направление все еще высокий, но продажи путевок упали. Сразу после сообщения Росавиации, спрос снизился на 15-20%, а в отдельных случаях и на 50%. К текущему дню статистика нормализовалась.

В целом, однозначных выводов пока нет. Путевки продаются по-разному у разных туроператоров. К тому же, продажи зависят и еще от одного фактора – многие операторы продают туры с регулярными рейсами, которые никто отменять не планировал.

В случае если чартеры все-таки отменят, россиянам могут предложить альтернативные варианты – путевки в Турцию на регулярных рейсах или путевки на другие курорты. Скорее всего, в большинстве случаев туристам придется доплачивать. А вот можно ли будет вернуть деньги за тур, сказать пока сложно.

Референдум в Турции уже состоялся и первая волна протестов тоже позади. Запрета на чартеры так и не последовало, потому, в целом, есть большая вероятность, что все приобретенные и забронированные путевки останутся в силе.