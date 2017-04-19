Турция, последние новости: на Турцию приходится больше четверти всех проданных в России путевок на зарубежные курорты

Турция, несмотря на предупреждение Росавиации, сохраняет лидерство в списке самых популярных курортных стран у российских туристов. Продажи путевок с чартерными рейсами в эту страну заметно упали, но в последние дни спрос постепенно восстанавливается, а местные курорты, дабы завлечь туристов, снижают цены на отели.

В этом сезоне спрос на курортную Турцию среди российских граждан примерно в пять раз превышал показатели прошлого года. Анталья, Кемер, Мармарис и другие города стали приоритетным направлением, и выигрывали конкуренцию даже у отечественных курортов. Отдых в Турции оказался дешевле, чем отдых в Сочи, но дороже, чем в Крыму. Но при этом крымские курорты значительно уступали турецким по уровню сервиса.

В настоящий момент доля турецких курортов среди общего спроса россиян составляет почти 26% процентов. На втором месте среди иностранных курортов – Кипр с 13%. То есть Турция все равно опережает ближайшего конкурента почти в два раза. Третья строчка у Туниса с 10%, а четвертая – у Греции с 9,4%. У Таиланда – 7,3%.

К апрелю-месяцу россияне купили или забронировали не менее четырехсот тысяч путевок в Турцию. Естественно, если чартеры все же запретят, это окажет просто огромный удар по туристическому бизнесу в этой стране. Учитывая лучшее соотношение цена/качество, местные курортные города выигрывают конкуренцию и у других иностранных направлений, и у российских курортов. Для примера, базовый тур в Турцию на неделю для двоих стоит около 50 тыс. рублей, что на 15-20% дешевле, чем в Сочи. И такая цена включает знаменитую систему all inclusive.