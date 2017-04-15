Турецкие власти не видят причин для запрета чартеров в Турцию

Чартеры в Турцию не будут приостанавливаться, — считают турецкие власти. Глава турецкого иностранного ведомства Мевлют Чавушоглу опроверг, что чартерные рейсы из России будут отменены в ближайшее время. По его словам, турецкие власти предпринимают шаги по дальнейшей нормализации отношений с Россией.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о возможной отмене чартерных рейсов в Турцию. Это предупреждение было разослано Росавиацией, а в пояснении значилась формулировка: «нестабильная политическая обстановка». В туроператорах посчитали, что речь идет о грядущем турецком референдуме.

Тем не менее, до текущего времени рейсы так и не были приостановлены, а продажи путевок в турецкие курорты продолжаются планово, хоть и со снизившимися темпами. Турецкие власти же и вовсе не видят проблем.

Глава МИД Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу, отвечая журналистам на вопрос о возможном запрете чартеров, заявил, что Турция не видит в этом никаких проблем. Более того, глава иностранного ведомства рассказал, что на будущей неделе в российскую столицу отправится на переговоры турецкая делегация. По словам министра, Турция планирует предпринимать шаги для дальнейшей нормализации отношений с РФ.

Решение о запрете или не запрете чартерных рейсов в турецкие города должно быть принято до конца грядущей недели. 16 апреля в стране состоится конституционный референдум. А решение Росавиации будет зависеть от исхода референдума и реакции общества.