Украинская Дочка сбербанка будет продана дешевле её капитала

Оказалось, что украинская «дочка» Сбербанка будет продана новому владельцу за сумму, меньшую её капитала. Об это журналистам поведал глава Сбербанка — Герман Греф.

Он прокомментировал эту сделку, отметив, что сумма, вырученная за продажу банка, будет меньше одного капитала, так как больше за украинский банк сейчас никто не заплатит. Напомним, что генеральным акционером банка станет Саид Гуцериев. Сейчас руководство сбербанка ожидает завершения сделки, после того как её одобрят украинские и латвийские регуляторы.

Напомним, что общая стоимость продажи составила около 130 млн. долларов, а на цену негативно повлияла блокировка работы банка украинскими радикалами.