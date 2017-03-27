В банке «Приморье» проведены обыски с изъятием документации, а гендиректор Погуляев задержан

В крупном банке «Приморье» во Владивостоке сегодня, 27 марта, были проведены обыски. Сотрудники правоохранительных органов провели рейд в главном офисе финансовой организации сегодня утром. Представители банка уверяют, что на работу организации это никак не повлияло, а клиентские вклады находятся под защитой.

Прокомментировал внезапный рейд правоохранителей представитель банка «Приморье» Денис Кожаев, являющийся финансовым директором учреждения. По его словам, обыски и изъятие некоторой документации из главного офиса банка, который располагается в городе Владивосток, никак не повлияли на работу организации. Клиентские вклады, как отметил Кожаев, тоже находятся под надежной защитой.

В чем конкретно заключалась причина внезапного рейда на офис, предприниматель не рассказал, однако упомянул, что обыски и выемка документации проводилась планово, по некоторым клиентам.

Уже спустя несколько часов после проведенной операции, как отметил Кожаев, все правоохранители покинули офис, никаких проблем в связи с их визитом не возникло, и сейчас банк продолжает работать в плановом режиме.

При этом Кожаев не упомянул о том, что перед обыском был задержан генеральный директор организации Владислав Погуляев. О его задержании сообщили сразу несколько электронных изданий. В связи с чем была проведена операция, не сообщается. Какие силовые структуры проводили задержание и обыски в офисе «Приморья», тоже информации не поступало.