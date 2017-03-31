В «Росэнергобанке» назвали временными ограничения с выдачей наличных средств и безналичных платежей для юридических лиц

«Росэнергобанк», входящий в ТОП-100 самых крупных банков России, ограничил свою деятельность по клиентским вкладам и безналичным операциями. В последние дни клиенты все чаще жалуются, что банк не разрешает снять нужную сумму денег.

Судя по жалобам клиентов, ограничения в финансовой организации были введены еще несколько дней назад. Банк ограничил выдачу наличных средств по клиентским вкладам. Вкладчики могут получить за день не более 150 тысяч рублей, причем выдача производится по предварительной записи.

Кроме того, банк ограничил проведение безналичных операций для юридических лиц. А некоторые клиенты пожаловались, что не смогли забрать свои вклады даже после предварительной записи.

С чем на самом деле связаны проблемы «Росэнергобанка», неизвестно, однако в самой организации уверяют: трудности в работе организации временные, и связаны они с временной задержкой пополнения наличностью банковских отделений.

При этом сроков восстановления полноценной работы банка в его руководстве не называют. Когда будет снято ограничение по выдаче наличных, тоже неизвестно.

Отдельные ограничения касаются и выдачи крупных сумм наличности. Недавно представитель банка рассказал: если клиент хочет снять больше полмиллиона рублей, предзаказ нужно делать не менее чем за пять рабочих дней. Причем получить заказанные деньги можно будет не раньше, чем седьмого апреля. В целом же, выдача вкладов, по словам представителей банка, продолжается.