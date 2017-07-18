В России отменят роуминг: Минкомсвязи предупреждает о последствиях

Директор Минкомсвязи Екатерина Осадчая обрисовала последствия того, что в РФ отменят плату за роуминг внутри страны. Отменят роуминг – вырастут тарифы за сотовую связь. Вся та сумма, которую потеряют «Большая четверка» операторов связи на отмене роуминга, перераспределится между абонентами.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала у России отмены платы за роуминг внутри РФ и дала на выполнение процедуры две недели. Минкомсвязи уже предупредил, что теперь тарифы за связь вырастут, благо роумингом пользуются в России всего 7% абонентов. Разницу цен на роуминг «дорогих» и «дешевых» тарифов ФАС счел слишком большой. «Операторы-монополисты» могут заплатить большой штраф за невыполнение предписания ФАС.

Эксперты считают, что компенсировать потери можно даже не за счет абонентов сотовой связи, достаточно просто ввести дополнительные опции. Другие, правда, думают, что методы воздействия ФАС слишком жесткие, а за две недели можно не успеть отменить весь внутрироссийский роуминг.

Сейчас в России действуют три вида внутрироссийского роуминга – роуминг по Крыму, внутрисетевой и национальный. ФАС посчитал, что внутрироссийский роуминг нужно менять и убирать разницу в ценах между «домашним» и другими регионами РФ. В то же время антимонопольная служба разрушает рынок услуг сотовой связи, поскольку тарифы будут пересмотрены, скорректированы и повышены. Один национальный роуминг приносил примерно 35 млрд рублей в год, а теперь придется думать, как и за счет чего эту сумму можно будет компенсировать.

Для «Мегафона» отмена платы за разговоры во время путешествия по России – давно реальная практика: абоненты просто покупают пакетные приложения. И связь в другой области в РФ от «Мегафона» не дороже и не дешевле, чем в «домашней» области — она такая же. Представители компаний, которые зарабатывают на разнице тарифов внутри РФ, никак не комментируют ситуацию.