Журналистам стало известно о том, кому "Лукойл" собирается продавать свои АЗС

Оказывается, «Лукойл» планирует выставить на продажу около трети своих АЗС из-за их низкой рентабельности. Среди возможных покупателей оказалось целое множество иностранных инвесторов.

Напомним, что ранее в разных источниках сообщалось, что «Лукойл» планирует продать некоторую часть своих автозаправок. На данный момент компании принадлежит около двух с половиной тысяч АЗС по всей стране. А теперь её руководство решило избавиться от трети заправок из-за их низкой рентабельности.

Журналистам удалось выяснить, что «Лукойл» не будет рассматривать покупателей, желающих приобрести заправки с дисконтом. Руководство компании заинтересовано только в долгосрочных инвесторах, таких как Китай и ему подобных.