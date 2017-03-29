Журналистам удалось узнать стоимость продажи украинской «Дочки» Сбербанка. Общая сумма сделки составила 130 млн. долларов. Для такой сделки это довольно низкая цена, она обусловлена украинскими санкциями против этих банков.

Напомним, что незадолго до этого Сбербанк объявлял о грядущей продаже украинской «дочки» нескольким покупателям. В результате сделки самым главным акционером стал Саид Гуцериев. Завершив сделку, бизнесмен заявил, что банк продолжит действовать, но под его брендом.

Изначальная стоимость была гораздо выше, этот вопрос Сбербанк начал решать с инвесторами еще в декабре прошлого года. Но на снижение продажной стоимости негативным образом повлиял недавний ввод санкций против этих банков. Поэтому Сбербанку пришлось снизить стоимость.