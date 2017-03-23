Цены на нефть Brent вновь оказались под давлением: экономические итоги дня

Цены на нефть Brent вновь оказались под давлением в результате очередного роста запасов энергоресурсов в США (по данным Минэнерго, ранее аналогичную динамику показала статистика API).

Кроме того, усилению осторожности будет способствовать голосование в конгрессе США об отмене программы медицинского страхования Obamacare – инвесторы опасаются, что неспособность провести законопроект через парламент станет препятствием для программы стимулов, что поставит под удар и рост мировой экономики.

Также сегодня выступает глава ФРС Джанет Йеллен: инвесторы ждут новых свидетельств того, что позиция регулятора не станет более агрессивной. Смешанная динамика в США, рост в Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день преимущественно в плюсе (DJIA -0.03%, S&P 500 +0.19%, NASDAQ +0.48%). Азиатские индексы растут (Hang Seng +0.36%, Shanghai +0.31%, Nikkei +0.13%). Фьючерсы на S&P 500 незначительно снижаются (-0.01%), фьючерсы на Brent торгуются на уровне $51.02 за барр. – выше открытия.

Вчера: Восстановление нефтяного баланса и обещания Трампа – под сомнением. Цены на нефть Brent и спрос на рисковые активы снизились в свете роста запасов энергоресурсов в США и увеличения поставок из Ливии, а также на фоне опасений относительно неспособности Дональда Трампа реализовать программу стимулов экономики.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (-0.33% до $50.7 за барр.), рубль ослаб к доллару до 57.75, РТС (+0.14%), ММВБ-50 (+0.66%).

Дмитрий Быстревский, директор филиала БКС Премьер