Не так давно, буквально неделю назад, Дональдом Трампом был занят пост президента Соединённых Штатов Америки. На днях же им было опубликовано заявление о прекращении поставок нефти странами ОПЕК.

Если говорить непосредственно о программе, которую принял Белый дом, то основным её направлением является постепенный отказ от нефти, поставляемой нефтяным картелем. Это поможет сократить энергетическое регулирование и совершить переворот в отрасли, которая добывает шельфовый газ и саму нефть. Благодаря этому, по мнению финансового эксперта Sterling Financials Константина Гофмана (Konstantin Gofman), США снизит затраты на импорт, что позволит им увеличить государственный бюджет. Страны же союза ОПЕК начали срочно консультироваться по данному поводу. Но пока что они решили подождать и посмотреть, какие действия предпримет США в дальнейшем. Их отзывы пока что в основном благоприятные.

Тем временем поставки из других стран занимают чуть ли не половину всего перерабатывающегося топлива. Большинство — как раз-таки из стран картели. Поэтому пока что неясно, каким образом США планируют прекратить поставки из других стран. Причём основным поставщиком является Венесуэла и Саудовская Аравия. Потеря такого потребителя не самое лучшее, что может случиться с ОПЕК. Реализация же всей политики действующего президента США, то есть постепенное снижение поставок из стран картели, поможет снизить мировые цены на нефть. Другие игроки вряд ли смогут как-либо повлиять на данную тенденцию.

Пока что все только сомневаются в правдивости высказываний администрации. На понедельник же многие аналитики уже прогнозируют значительное снижение цен на нефть, на них не повлияли даже заявления министра энергетики Саудовской Аравии и других стран ОПЕК. Россия же пока только планомерно снижает добычу нефти. При этом, по мнению аналитиков Sterling Financials, главной причиной таких заявлений является реальное увеличение установок по бурению нефти. Это позволяет США достигнуть рекордных отметок в отношении собственной добычи с начала 2013 года. Пока что же цены на нефть снизились только на два процента, но в дальнейшем планируется увеличение данного показателя.