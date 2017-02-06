Девальвация рубля в 2017 году: «искусственная девальвация» рубля началась в феврале 2017 года

Искусственное обесценивание рубля под руководством ЦБР происходит уже сейчас, поскольку оно было запланировано на февраль 2017 года. «Ручная девальвация» должна решить проблему с дефицитом бюджета, и потому российская валюта упадет примерно на 10%. Слишком дешевый доллар не нужен российской экономике.

Политика Минфина предполагает скупку иностранной валюты, за год ЦБР планирует купить не менее 20-25 млрд. долларов, все доходы от нефти российских марок пойдут в резервный фонд. Бюджету это поможет укрепиться, но у населения может начаться паника в связи с падением рубля и инфляцией. Когда прописывали и формировали бюджет на 2017 год, предполагался доллар, стоящий 67 российских рублей. Сейчас из-за резкого подорожания российской нефти доллар стоит 60 рублей. Такая ситуация не отображает реальное положение вещей на российском рынке и не говорит о том, что страна выходит из кризиса.

Отчего такая странная цифра искусственной девальвации, 10%, ЦБР не объясняет в СМИ, но эксперты соглашаются с регулятором. Российский Резервный фонд не должен быть исчерпан уже в этом году. В 2018 году предстоят траты на президентские выборы, потому сейчас стоит накопить денег на следующий год. Розничные цены вырастут, это может вызвать возмущение у народа, который редко читает экономические издания и не знает, инфляция бывает обусловленной. Рублю вернется к тому показателю, который был в середине прошлого года и реально отображал ситуацию на рынках, то есть население ничего реально не потеряло. От событий на Донбассе рубль может упасть намного больше, чем от запланированной девальвации.