Девальвацию рубля предложило Министерство финансов в 2017 году и назвало процент «падения» российской валюты. Считается, что курс рубля завышен, его нужно опустить на 10%. Поскольку рубль напрямую зависит от стоимости барреля нефти, ему стоит готовиться к процедуре обесценивания – за баррель российской нефти предлагают не 40 долларов, а 55.

Бюджет Российской Федерации сверстывался и рассчитывался в условиях, когда за баррель российской нефти просили 40 долларов, новые условия принесли необходимость пересчитать его и создать нормальные условия для стран-экспортеров. 37% всего российского бюджета – доходы от продажи нефти; рубль «укрепился», но неправомерно сильно, это не отображает реальную ситуацию в экономике. ЦБ намерен провести разумную, умеренную девальвацию, потому он скупает доллары и ослабляет рубль. Те 60 рублей за доллар, которые установились после прихода Трампа, вдохновили россиян, но сейчас президент США не готов снять санкции, а подорожает рубль только в этом случае.

Бюджет России формируется при определенных условиях – 58 долларов за баррель и 64 рубля за доллар. Сейчас ситуация немного лучше этих усредненных показателей, но это говорит только о том, что рублю должен потерять 10% своей стоимости. Экспортерам нефти необходима «предсказуемость» рубля, его стабильное положение в отметке 64 рубля за доллар. Рубль укрепился с приходом Дональда Трампа на 20%, но его опустят на 10%, и дешевого доллара ждать не стоит.