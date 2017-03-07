ДНР и ЛНР начали поставки угля в Россию и Крым вместо Украины

Непризнанная республика ДЛНР теперь поставляет основное топливо, уголь, не в Украину, а в Россию. Внешнее управление, введенное Россией, позволяет шахтерам не иметь с Украиной общих дел. Предприятия работают, не останавливаются, шахтеры день и ночь трудятся, но к Киеву это больше не имеет никого отношения. Украинские радикалы добились своего: Порошенко больше не торгует с «оккупантами».

Та территория Донецкой и Луганской области, которая подконтрольна Киеву, тоже не получит донецкого угля. Снимется блокада украинскими националистами или нет – уже не имеет ни малейшего значения, Россия свое решение приняла. И пусть Порошенко сам думает, где взять те 35% угля, которые прежде обеспечивали государство светом и теплом, а поставлялись с Донбасса. А если учесть, что высокоэнергетический уголь есть не везде на Донбассе: в «украинской части» спорных территорий он менее качественный. Крым будет получать самый лучший донецкий уголь именно потому, что он стал частью России.

Некоторые СМИ пишут, что Украина понимает, в какой энергетический кризис она саму себя загоняет, теряя донецкий уголь, и потому втайне закупается у России углем, который добывается на Кузбассе. «Украинская национальная идея» влетит в копейку Киеву – РФ попросит на 30% больше, чем ДЛНР. Порошенко, по словам газеты RT, такую «двойную игру» вынужден вести: с одной стороны, бывший предприниматель не хочет заморозить собственный народ и иметь «тарифные бунты», а с другой – хочет быть хорошим для право-радикальных партий. Премьер-министр страны Владимир Гройсман подчеркнул, что экспортный уголь стране нужен, его источника два – США и РФ. Правда, премьер недоговаривает: Россия, как экспортер угля, выбрана Украиной уже давно.