По итогам торгов иностранной валюты, которые завершились на Московской бирже, курс доллара достиг минимума, который только наблюдался летом 2015 года. Падение курса доллара по отношению к национальной валюте объясняется внешними факторами воздействия.

Курс доллара и другой иностранной валюте, который сформировался на Московской бирже «на завтра» свидетельствует об укрепление национальной валюты – рубля, и о падении доллара. Так стоимость доллара на «завтра» по итогам торгов от 24 апреля 2017 составляет 55,77 рублей за 1 доллар. Падение за сутки составляет целых 68 копеек, что свидетельствует о рекордно низкой стоимости доллара. Последний раз такой минимум в России наблюдался летом 2015 года.

Падение доллара связывают с возрастанием рисков на валютных биржах и с завершением 1-го этапа президентских выборов во Франции. Наблюдается стабилизация евро и рост его стоимости, в том числе и по отношению к доллару.